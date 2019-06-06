Френки де Йонг: это был удивительный сезон для нас

Полузащитник "Аякса" и сборной Голландии Френки де Йонг после победы над Англией в 1/2 финала Лиги наций (3:1) подвел итоги минувшего сезона.

"Это был удивительный сезон для нас. К сожалению, мы уступили в полуфинале Лиги чемпионов с "Аяксом", но выиграли чемпионат и кубок страны. Теперь у нас есть еще одна возможность что-то выиграть", - цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.
Теги: Де Йонг Аякс
Сегодня, 08:27
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