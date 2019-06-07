Виллиан заменит Неймара в сборной Бразилии

Полузащитник "Челси" Виллиан, известный по выступлениям за махачкалинский "Анжи", вызван в расположение сборной Бразилии для участия в Кубке Америки.

По информации пресс-службы Бразильской конфедерации футбола, вингер заменит в национальной команде нападающего "ПСЖ" Неймара.

Во время товарищеского матча с командой Катара он получил травму и покинул поле уже в середине первого тайма. Врачи диагностировали ему разрыв связок голеностопного сустава. В связи с тем, что восстановление может занять от месяца до четырех, бразилец не сможет помочь сборной Бразилии на Кубке Америки.

"Газета.ру"
Теги: Виллиан Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 20:44
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