Дисквалификация скандально известного агента Погба и Ибрагимовича отменена

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию известного футбольного агента Мино Райолы и его двоюродного брата Винченцо.

По информации британского издания Daily Mail, суд принял решение отменить дисквалификацию двух агентов. Мино и Винченцо было запрещено заниматься любой футбольной деятельностью до 18 августа 2019 года, однако CAS удовлетворил их апелляции.

Мино Райола является одним из самых известных и успешных футбольных агентов в мире. Его клиентами, в частности, являются нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, а также форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье и Марио Балотелли, выступающий за "Марсель".

"Газета.ру"
Теги: Селюк
Сегодня, 19:04
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