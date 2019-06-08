Дисквалификация скандально известного агента Погба и Ибрагимовича отменена

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию известного футбольного агента Мино Райолы и его двоюродного брата Винченцо.По информации британского издания Daily Mail, суд принял решение отменить дисквалификацию двух агентов. Мино и Винченцо было запрещено заниматься любой футбольной деятельностью до 18 августа 2019 года, однако CAS удовлетворил их апелляции.Мино Райола является одним из самых известных и успешных футбольных агентов в мире. Его клиентами, в частности, являются нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, а также форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье и Марио Балотелли, выступающий за "Марсель".