Экс-глава Федерации футбола Афганистана пожизненно отстранен за сексуальные домогательства

Бывший президент Федерации футбола Афганистана (AFF) Керамуудин Карим пожизненно отстранен Международной федерацией футбоола (ФИФА) от футбольной деятельности.Чиновник был признан Комитетом ФИФА по этике виновным в превышении должностных полномочий и в сексуальных домогательствах в отношении футболисток женской национальной команды Афганистана. По меньшей мере пять футболисток сборной обвинили Карима в сексуальном насилии в период с 2013 по 2018 годы, когда Керамуудин занимал пост главы AFF.В результате Карима пожизненно отстранили от футбола и оштрафовали на 1 млн швейцарских франков (около 890 тысяч евро).