Фанаты разбили голову полицейскому во время матча чемпионата Румынии

Romania. 06.09.2019

Bloody scenes during U Cluj - FC Hermannstadt, when local fans clashed with the police at the end of the match, and left one policeman unconscious with a broken bloody head. pic.twitter.com/ev8U3xqIFs — HooligansTV (@HooligansTV1) June 9, 2019

Во время стыкового матча за место в высшем дивизионе чемпионата Румынии между "Университатей" и "Херманнштадтом" (0:2) произошел инцидент.Фанаты хозяев столкнулись с полицейскими в концовке встречи и пробили голову одному из сотрудников правоохранительных органов. Мужчина потерял сознание.Сейчас полицейский находится в больнице, а его состояние является стабильным.