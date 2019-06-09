Фанаты разбили голову полицейскому во время матча чемпионата Румынии

Во время стыкового матча за место в высшем дивизионе чемпионата Румынии между "Университатей" и "Херманнштадтом" (0:2) произошел инцидент.

Фанаты хозяев столкнулись с полицейскими в концовке встречи и пробили голову одному из сотрудников правоохранительных органов. Мужчина потерял сознание.



Сейчас полицейский находится в больнице, а его состояние является стабильным.

"СЭ"
Сегодня, 01:30
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