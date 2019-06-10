Португалия заработала € 10,5 млн по итогам первого розыгрыша Лиги наций

УЕФА на своём официальном сайте огласил суммы призовых, которые будут выплачены каждому из участников финальной стадии первого розыгрыша Лиги наций.Больше всего по итогам турнира заработала Португалия, ставшая его триумфатором, — € 10,5 млн. Финалист соревнования в лице Нидерландов получил € 9 млн. Англия, ставшая бронзовым призёром, заработала € 8 млн, а занявшая четвёртое место Швейцария — € 7 млн.