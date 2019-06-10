Власти Турции считают неприемлемым инцидент с длительной задержкой в аэропорту Рейкьявика футболистов сборной

После 6-часового перелета сб.Турции и тур.журналистов 3 часа держали в аэропорту Кеблавика,шмонали все сумки,спрашивали, зачем прилетели и когда обратно.Но это было было еще не все.Когда Эмрэ давал интервью,какой-то придурок,поднес к его лицу щетку для чистки туалета.Идиотизм pic.twitter.com/qvNyp9ZGjs — Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) June 10, 2019

Власти Турции считают неприемлемым инцидент с длительной задержкой в аэропорту Рейкьявика футболистов национальной сборной страны, прилетевших на отборочный матч чемпионата Европы - 2020 с командой Исландии. Об этом в понедельник на личной странице в твиттере заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Ранее футболист сборной Турции Бурак Йылмаз пожаловался на личной странице в Instagram, что команду на протяжении трех часов не выпускали из аэропорта, позднее пост был удален. Как сообщил телеканал TRT, исландские сотрудники таможни затянули паспортный контроль на 3 часа, тщательно обыскав багаж спортсменов. Футболисты Эмре Белезоглу и Йылмаз назвали "хамством" подобное обращение к ним. После окончания всех процедур в аэропорту турецкие спортсмены были доставлены в отель."Неуважение, проявленное к нашей национальной сборной, неприемлемо, будут приняты меры, усилия уже начаты. Наше государство и народ рядом со своей сборной, но самый красивый ответ наши футболисты дадут на поле", - написал Калын."Проблема, с которой столкнулась наша национальная команда в аэропорту Исландии, неприемлема как с дипломатической, так и с человеческой точки зрения. Не должно быть сомнений, что будут приняты все меры", - написал в своем твиттере министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.