Лука Модрич: на нас очень повлияла война в Хорватии

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич сказал, что готов играть за национальную команду, пока приносит ей пользу."Я горжусь, что представляю мою страну. Я капитан и очень рад этому. Я хочу играть за сборную, пока могу приносить помощь. В сборной всегда хватало талантливых игроков. Страна была одержима успехом поколения Франции-1998. Они были примером для нас. Мы провели выдающийся чемпионат мира в России. Мы чувствовали, что должны сделать что-то выдающееся. Тяжело было проиграть в финале. На нас очень повлияла война в Хорватии. Играть за хорватскую сборную - мечта любого мальчишки. Мы гордимся, что представляем нашу страну", - цитирует Модрича AS.