Иван Злобин рассказал, как он оказался на перекладине ворот с трофеем "Бенфики"
Российский вратарь "Бенфики" Иван Злобин рассказал, как он оказался на перекладине ворот после победы в чемпионате Португалии.
"Традиция такая. В "Бенфике" был третий вратарь Паулу Лопеш. В прошлом году он закончил выступать, теперь тренирует в команде «Б». Так вот, он четыре года подряд забирался на перекладину и поднимал чемпионский кубок для болельщиков. Теперь пришлось мне лезть.
После круга почёта подошёл Самарис: "Лезь". Я оторопел: "Да ты чего? Ни одного матча не сыграл, меня не знают". А он: "Давай-давай. Ты заслужил этот кубок так же, как и все". Меня подсадили на ворота, и я поднял трофей. Прикольно было. Вот что значит коллектив. Я пришёл в первую команду в январе, молодой вратарь, а ребята и тренер всё равно относятся с уважением", - цитирует Злобина "Чемпионат".
"Традиция такая. В "Бенфике" был третий вратарь Паулу Лопеш. В прошлом году он закончил выступать, теперь тренирует в команде «Б». Так вот, он четыре года подряд забирался на перекладину и поднимал чемпионский кубок для болельщиков. Теперь пришлось мне лезть.
После круга почёта подошёл Самарис: "Лезь". Я оторопел: "Да ты чего? Ни одного матча не сыграл, меня не знают". А он: "Давай-давай. Ты заслужил этот кубок так же, как и все". Меня подсадили на ворота, и я поднял трофей. Прикольно было. Вот что значит коллектив. Я пришёл в первую команду в январе, молодой вратарь, а ребята и тренер всё равно относятся с уважением", - цитирует Злобина "Чемпионат".