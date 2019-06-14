Месси начинает поход за трофеем, Бразилия остаётся без Неймара: всё, что нужно знать о Копа Америка-2019

Сегодня ночью в Бразилии стартует очередной розыгрыш Копа Америка. Rusfootball.info настаивает, что этот турнир пропускать нельзя. Рассказываем, почему этот турнир должен заинтересовать каждого болельщика.

The #CopaAmerica kicks off today! ?



Who do you think will lift the trophy? pic.twitter.com/XZrb1ZodxM — Top Eleven (@topeleven) June 14, 2019

The Copa America starts today pic.twitter.com/ihbJ5gl62t — Lekh Nath Kandel (@LnLekh) June 14, 2019

Футбол в Латинской Америке уже давно вышел за пределы простой игры. Год назад на чемпионате мира в России именно гости с этого континента произвели настоящий фурор. Действительно, они обожают футбол и свои сборные, отдаются болению полностью и без остатка. Аналогичные страсти кипят и на поле: континентальное первенство – важнейший турнир. Не верите? Посмотрите на слёзы Лео Месси после поражения в финале прошлой Копы.К слову, Копа Америка является старейшим турниром в мире. Впервые розыгрыш этого соревнования проходил в 1916 году. Первый чемпионат мира состоялся лишь через 14 лет. Да и мировое первенство проводилось всё на том же самом континенте – в Уругвае.Нынешний розыгрыш Копа Америка станет уже 44-м по счёту. Уследить за всеми изменениями в Копе невозможно. Турнир проводится с разной частотой. Например, в последний раз турнир проходил в 2016 году, а до этого – в 2015! Правда, в 2016 году состоялась юбилейная Копа, приуроченная к 100-летию соревнований. В честь этого участниками стали представители и Северной Америки, а не только Южной.Нынешний розыгрыш проводится по стандартной схеме – 3 группы по 4 команды. Из каждой группы выходят сборные, занявшие 1-е и 2-е места. Также в плей-офф попадут две лучшие команды из числа тех, которые заняли третье место. В конфедерации КОНМЕБОЛ лишь 10 команд, поэтому организаторам всегда приходится приглашать специальных гостей. В этом году выбор пал на Катар, которому предстоит проводить чемпионат мира, и Японию. Организаторы предпочитают выбирать такие команды, которые будут смотреться достойно, но не станут бороться за первое место. В случае с Японией и Катаром данное правило работает.Копа Америка – 2019 проходит в Бразилии на стадионах, построенных/реконструированных к чемпионату мира 2014 года. Матч открытия (Бразилия – Боливия) состоится в Сан-Паулу. Также матчи будут проходить в Рио, Порту-Аллегре, Сальвадоре и Бело-Горизонте. Если испытываете ностальгию по ЧМ-2014, самое время включать Копу. Можно будет перенестись в полюбившиеся города на те самые стадионы.Максимально серьёзное отношение к Копа Америка подтверждают и заявки команд. На турнир приедут все звёзды, никто из значимых фигур не отказался от участия в соревновании. Лишь японцы отправляют в Латинскую Америку экспериментальный состав, чтобы проверить в деле молодёжь. И то там есть весьма интересные личности, например, 18-летний полузащитник ФК «Токио» Такефуса Кубо, которого называют «японским Месси». Сегодня стало известно о том, что воспитанника «Барселоны» подписал мадридский «Реал». Следующий сезон японец проведёт в молодёжной команде мадридцев «Кастилье».Вообще, Копа Америка – турнир с самым высоким средним уровнем команд. И в этом нет никакого лукавства. Объективно из 12 участников Копы как минимум пять обладают реальными шансами на победу: Бразилия, Аргентина, Чили, Уругвай и Колумбия. Стоит сюда прибавить и очень боевитых середняков в лице Перу, Парагвая и Эквадора. Получается, что аутсайдерами без реальных шансов являются лишь Боливия и Венесуэла, да приглашённые сборные!! На каком ещё турнире возможна столь высокая конкуренция?Предстоящий розыгрыш Копа Америка – пожалуй, последний шанс для капитана «Барсы» Лео Месси выиграть что-нибудь со сборной, если не считать той самой победы на Олимпийских играх. После очередного разочарования на чемпионате мира в России Месси взял паузу, но, всё же, вернулся. Лео уже в третий раз попытается выиграть Копу. На турнирах 2015 и 2016 годов аргентинцы неизменно уступали в финале по пенальти сборной Чили. И в 2016 году Лео ещё и не забил пенальти в послематчевой серии.Конечно, сборную с Месси в составе по привычке относят к фаворитам. К тому же, в полном порядке Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро, Николас Отаменди и другие ветераны. Только вот Аргентина уже столько раз оступалась, что отношение к команде уже скептическое. Любопытно, что со своей «любимой» сборной Чили Аргентина может сыграть уже в четвертьфинале. Это произойдёт, если аргентинцы выиграют группу, а чилийцы займут в своём квартете второе место.Безусловно, главным фаворитом является сборная Бразилии. Во-первых, бразильцы выиграли все четыре предыдущих домашних Копы. Во-вторых, речь идёт о самой сбалансированной и яркой команде, которая на минувшем чемпионате мира дошла до четвертьфинала.Но и у бразильцев есть свои слабые места. Перед началом турнира из-за травмы выбыл Неймар, получивший повреждение в товарищеском матче с Катаром. Конечно, это большая потеря. Впрочем, у бразильцев есть кем его заменить. Вполне вероятно, что отсутствие примы даже пойдёт команде на пользу. К тому же, голова Неймара после недавних обвинений в изнасиловании сейчас явно занята другим.Напомним, что в квалификации ЧМ-2018 сборная Бразилии в 12 матчах набрала 32 очка (разница мячей – 33:3). Безусловно, это – главный фаворит.Особое внимание стоит обратить на сборную Уругвая. Год назад в России уругвайцы выбили из турнира португальцев, с командой по-прежнему работает Оскар Табарес, который знает свою сборную досконально. Эдинсон Кавани и Луис Суарес всё такие же кусачие и опасные. Учитывая, что Кавани и Суарес уже тоже перешагнули отметку в 30 лет, им, как и Месси, важно использовать один из последних шансов.Предельно мотивированы будут и чилийцы. «Ла Роха» сенсационно не попала на чемпионат мира в Россию, проиграв квалификацию. Чилийцы отправляются в Бразилию в качестве действующим чемпионов Копы. И в случае победы они повторят рекорд сборной Аргентины, которая с 1945 по 1947 годы трижды выигрывала турнир. Пока у чилийцев на месте вся банда – Гари Медель, Гонсало Хара, Артуро Видаль, Чарльз Арангиз, Алексис Санчес и Эдуардо Варгас. Все они находятся уже в солидном футбольном возрасте, но вполне могут ещё раз громко заявить о себе.Наверняка, российские болельщики будут сопереживать сборным Эквадора и Колумбии. В заявку сборной Эквадора был включён крайний защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес. Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа, к сожалению, не попал в итоговый состав. За Колумбию в Бразилии сыграет опорник «Зенита» Вилмар Барриос. Конечно, в строю остаются Хамес Родригес и Радамель Фалькао. В общем, звёзд и знакомых лиц на латиноамериканском небосклоне хватает.