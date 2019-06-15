Украина сыграет в финале молодёжного ЧМ

В финале молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины сыграет с командой Южной Кореи.

ЧМ-2019 (U-20)

Финал

Украина U-20 – Южная Корея U-20

Украина U-20: Лунин, Сафронов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Хахлев, Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили, Булеца, Супряга.

Южная Корея U-20: Ли Кван Ен, Си Ен, Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Джан, Ким Чжун Мин, Хуин Ву, Ли Кан Ин, Джи Сол, Чжо Ен Ук, О Се Хун.

Матч начинается в 19:00.
Теги: сборная Украины
Сегодня, 18:56
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