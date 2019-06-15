Украина сыграет в финале молодёжного ЧМ
В финале молодежного чемпионата мира U-20 сборная Украины сыграет с командой Южной Кореи.
ЧМ-2019 (U-20)
Финал
Украина U-20 – Южная Корея U-20
Украина U-20: Лунин, Сафронов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Хахлев, Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили, Булеца, Супряга.
Южная Корея U-20: Ли Кван Ен, Си Ен, Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Джан, Ким Чжун Мин, Хуин Ву, Ли Кан Ин, Джи Сол, Чжо Ен Ук, О Се Хун.
Матч начинается в 19:00.
ЧМ-2019 (U-20)
Финал
Украина U-20 – Южная Корея U-20
Украина U-20: Лунин, Сафронов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Хахлев, Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили, Булеца, Супряга.
Южная Корея U-20: Ли Кван Ен, Си Ен, Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Джан, Ким Чжун Мин, Хуин Ву, Ли Кан Ин, Джи Сол, Чжо Ен Ук, О Се Хун.
Матч начинается в 19:00.