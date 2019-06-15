Норвежец Холанн стал лучшим бомбардиром молодёжного ЧМ. Он забил все 9 голов в одном матче

Забив 9 голов в матче против Гондураса, нападающий молодёжной сборной Норвегии Эрик Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В той встрече Норвегия победила со счётом 12:0, но в итоге не вышла из группы. Ближайшими преследователями Холанна в бомбардирской гонке оказались 4 футболиста, забивших по 4 мяча.

В августе 2018 года Холун принимал участие в матчах Лиги Европы против "Зенита" в составе норвежского "Мольде". Сейчас Холанн имеет контракт с австрийским "Ред Булл Зальцбург".

Лучшим игроком турнира был признан кореец Кан Ин Ли, открывший счёт в финальном матче чемпионата мира. Однако его команда уступила в матче за титул Украине (1:3).
Теги: Сборная Норвегии
Вчера, 22:17
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