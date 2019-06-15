Ведущая раскритиковала турнир по FIFA за 37,5 млн из бюджета Москвы: хватит так нагло пилить бабки!
Ведущая Мария Командная раскритиковала турнир по FIFA, на который власти Москвы выделили 37,5 млн рублей. На сайте госзакупок ведущими турнира были заявлены Командная и Евгений Савин, однако никого из них на мероприятие в итоге не позвали.
"Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому. Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!" — написала Командная в твиттере.
"Маш, прости, я взял твой гонорар тоже. А 12 зрителей — это все мои родственники", — пошутил в свою очередь Савин.
В субботу, 15 июня, в московском спортивном комплексе ЦСКА, вмещающем 10 тыс. человек, прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. На его проведение власти выделили 37,5 млн рублей, соответствующие заявки размещены на сайте госзакупок. В СМИ сообщалось, что турнир посетило около 10 человек.
Sport24.ru
"Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому. Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!" — написала Командная в твиттере.
"Маш, прости, я взял твой гонорар тоже. А 12 зрителей — это все мои родственники", — пошутил в свою очередь Савин.
В субботу, 15 июня, в московском спортивном комплексе ЦСКА, вмещающем 10 тыс. человек, прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. На его проведение власти выделили 37,5 млн рублей, соответствующие заявки размещены на сайте госзакупок. В СМИ сообщалось, что турнир посетило около 10 человек.
Sport24.ru