Аргентина впервые с 2007 года проиграла в основное время на Кубке Америки

Сборная Аргентины, уступив Колумбии (0:2), впервые с 2007 года проиграла в основное время на Кубке Америки. Тогда аргентинцы в финале турнира уступили сборной Бразилии (0:3).

Также это первое поражение аргентинцев в стартовом матче Кубка Америки и первый проигрыш колумбийцам с 2007 года. В последних пяти матчах сборная Аргентины выиграла один раз.

В составе победителей забивали Роджер Мартинес и Дуван Сапата.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 14:34
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