Форвард сборной Парагвая Кардосо побил рекорд, продержавшийся 73 года

Нападающий сборной Парагвая Оскар Кардосо отметился забитым голом в матче группового этапа Кубка Америки против Катара. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Кардосо открыл счет на 4-й минуте, реализовав пенальти. Таким образом, нападающий в возрасте 36 лет и 27 дней стал самым возрастным бомбардиром Парагвая на Кубках Америки. Предыдущее достижение принадлежало Дельфину Касересу, отличившемуся в 1946 году в возрасте 35 лет и 124 дней.

Парагвай и Катар набрали по 1 очку и делят 2-3 места в группе В. Лидирует в этом квартете Колумбия (3 очка), замыкает четверку Аргентина (0).

В следующем туре Парагвай сыграет с Аргентиной, а Катару предстоит встреча с Колумбией. Оба матча состоятся 20 июня.

Sport24
Теги: Кардосо Сборная Парагвая
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