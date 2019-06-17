Диего Марадона - игрокам сборной Аргентины: вы оскорбляете футболку сборной, выродки

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона подверг критике сборную своей страны после того, как та уступила Колумбии (0:2) в матче Кубка Америки-2019.

"Даже сборная Тонга (занимает 206-е место в рейтинге ФИФА) могла бы победить нас. Существует престиж команды, который мы строили, терпя удары. Помните тот случай с разбитым автобусом в Перу? Что осталось от всего этого? Что значит футболка сборной сейчас?

Вы оскорбляете эту футболку, выродки", — цитирует Марадону TyC Sports.

Марадона — чемпион мира — 1986 и вице-чемпион мира — 1990 в составе сборной Аргентины.

Sport24.ru
Теги: Марадона Сборная Аргентины
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