Диего Марадона - игрокам сборной Аргентины: вы оскорбляете футболку сборной, выродки

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона подверг критике сборную своей страны после того, как та уступила Колумбии (0:2) в матче Кубка Америки-2019."Даже сборная Тонга (занимает 206-е место в рейтинге ФИФА) могла бы победить нас. Существует престиж команды, который мы строили, терпя удары. Помните тот случай с разбитым автобусом в Перу? Что осталось от всего этого? Что значит футболка сборной сейчас?Вы оскорбляете эту футболку, выродки", — цитирует Марадону TyC Sports.Марадона — чемпион мира — 1986 и вице-чемпион мира — 1990 в составе сборной Аргентины.