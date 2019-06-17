В матче Кубка Макао футболисты забили 39 мячей

Матч Кубка Макао между командами "Ка Ай" и "Ханг Сай" завершился со счетом 21:18.

Таким образом футболисты обеих команд выразили протест на решение отменить ответный матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Шри-Ланки. Встреча была отменена из-за опасений по поводу безопасности в Шри-Ланке.

Отмечается, что футболисты обоих клубов неспешно прогуливались по полю, а забитым мячом отметился даже один из вратарей. Федерация футбола Макао начала расследование.

"Газета.ру"
Сегодня, 16:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама