В матче Кубка Макао футболисты забили 39 мячей

Матч Кубка Макао между командами "Ка Ай" и "Ханг Сай" завершился со счетом 21:18.Таким образом футболисты обеих команд выразили протест на решение отменить ответный матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Шри-Ланки. Встреча была отменена из-за опасений по поводу безопасности в Шри-Ланке.Отмечается, что футболисты обоих клубов неспешно прогуливались по полю, а забитым мячом отметился даже один из вратарей. Федерация футбола Макао начала расследование.