В матче Кубка Макао футболисты забили 39 мячей
Матч Кубка Макао между командами "Ка Ай" и "Ханг Сай" завершился со счетом 21:18.
Таким образом футболисты обеих команд выразили протест на решение отменить ответный матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Шри-Ланки. Встреча была отменена из-за опасений по поводу безопасности в Шри-Ланке.
Отмечается, что футболисты обоих клубов неспешно прогуливались по полю, а забитым мячом отметился даже один из вратарей. Федерация футбола Макао начала расследование.
"Газета.ру"
Таким образом футболисты обеих команд выразили протест на решение отменить ответный матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Шри-Ланки. Встреча была отменена из-за опасений по поводу безопасности в Шри-Ланке.
Отмечается, что футболисты обоих клубов неспешно прогуливались по полю, а забитым мячом отметился даже один из вратарей. Федерация футбола Макао начала расследование.
"Газета.ру"