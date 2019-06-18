Гари Линекер: случившееся с Мишелем Платини является наиболее грустным и удручающим

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал заключение под стражу экс-президента УЕФА Мишеля Платини."Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, случившееся с Мишелем Платини является наиболее грустным и удручающим: он был футболистом, одним из нас", - написал Линекер в твиттере.