Ибрахим Афеллай вернулся в ПСВ

ПСВ объявил о возвращении полузащитника Ибрахима Афеллая.

С 33-летним голландцем подписан однолетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. С 7 марта 2019 года Афеллай тренировался на базе красно-белых.

Последним клубом хавбека был "Стоук Сити", который он покинул в конце января 2019 года. Также футболист выступал за "Шальке", "Барселону" и "Олимпиакос".

"Я очень доволен. У Иби есть все необходимые качества, и он принесет команде опыт", – сказал главный тренер ПСВ Марк ван Боммел.

"После нескольких лет неудач здорово получить шанс в ПСВ. Я провел здесь 15 лет жизни, менталитет клуба мне подходит. Приятно вернуться сюда", – добавил Афеллай.

Ибрахим Афеллай находился в системе ПСВ с 1996 года. За основной состав клуба голландец выступал с 2004 по 2011 гг.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Афеллай ПСВ
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