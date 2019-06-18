Фабио Капелло: сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее и качественнее той, в которой играет Месси

Итальянский тренер Фабио Капелло сравнил сборную Аргентины времен Диего Марадоны с той, в которой играет нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Капитану каталонцев никак не удается выиграть крупный турнир с национальной командой."Сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее и качественнее той команды, в которой играет Месси. У аргентинской сборной были хорошие игроки в атаке, в полузащите и защите. Нынешней сборной Аргентины с Месси в составе не хватает качественных защитников, это важная проблема", — цитирует Капелло Mundo Deportivo.