Фабио Капелло: сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее и качественнее той, в которой играет Месси

Итальянский тренер Фабио Капелло сравнил сборную Аргентины времен Диего Марадоны с той, в которой играет нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Капитану каталонцев никак не удается выиграть крупный турнир с национальной командой.

"Сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее и качественнее той команды, в которой играет Месси. У аргентинской сборной были хорошие игроки в атаке, в полузащите и защите. Нынешней сборной Аргентины с Месси в составе не хватает качественных защитников, это важная проблема", — цитирует Капелло Mundo Deportivo.

sport24.ru
Теги: Капелло Месси Сборная Аргентины
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