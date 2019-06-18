Руслан Нигматуллин - об аресте Платини: уже поздно давать заднюю, отменять чемпионат мира

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался об аресте экс-президента УЕФА Мишеля Платини.

"К сожалению, весь спорт сталкивается с коррупцией. Даже бывший президент УЕФА оказался замешан, но, скажем так, есть еще презумпция невиновности. Вину Платини в коррупции нужно еще доказать и выслушать приговор.

Что касается чемпионата мира, я думаю, что на этом никак не скажется, потому что уже поздно давать заднюю, отменять чемпионат мира. Заново выбирать и готовиться к турниру в какой-то другой стране за такой короткий период будет практически невозможно", — цитирует Нигматуллина news.ru.
Теги: Нигматуллин Платини
Вчера, 23:54
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