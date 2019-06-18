Жозе Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе

Португальский тренер Жозе Моуринью отметил, что хотел бы возглавить национальную команду.

"Я хочу участвовать в новых соревнованиях. Я думаю о чемпионате мира и о чемпионате Европы. Долгое время у меня было желание поучаствовать в подобном приключении. Прямо сейчас я скорее вижу себя в сборной, чем в клубе. Сборная Португалии — подходящая для меня команда? Это не обязательно", - цитирует Моуринью Goal.com со ссылкой на Eleven Sports.

"Чемпионат.сом"
Теги: Моуринью
Сегодня, 09:22
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