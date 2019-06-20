Экс-игрок "Шахтера" возвращается в клуб
Дарио Срно возвращается в донецкий "Шахтер", передает официальный сайт клуба.
Футболист возвращается в стан "горняков" в качестве менеджера.
Хорват выступал за "Шахтер" с 2003 по 2008 год, а также являлся обладателем капитанской повязки.
В завершившемся сезоне Срна выступал за итальянский "Кальяри" в 28 матчах всех турниров.
Ожидалось, что футболист продолжит карьеру в римском "Роме".
Футболист возвращается в стан "горняков" в качестве менеджера.
Хорват выступал за "Шахтер" с 2003 по 2008 год, а также являлся обладателем капитанской повязки.
В завершившемся сезоне Срна выступал за итальянский "Кальяри" в 28 матчах всех турниров.
Ожидалось, что футболист продолжит карьеру в римском "Роме".