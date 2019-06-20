Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе мундиаля из Катара

Организационный комитет "Катар-2022" опроверг слухи о том, что чемпионат мира — 2022 может быть перенесен из Катара в другую страну.

"Катар и ФИФА по-прежнему готовятся к проведению чемпионата мира в 2022 году. К концу этого года у нас будет готово четыре стадиона, все объекты будут готовы к концу следующего года. Все в силе", — сообщили ТАСС в оргкомитете.
Сегодня, 20:07
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