Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе мундиаля из Катара
Организационный комитет "Катар-2022" опроверг слухи о том, что чемпионат мира — 2022 может быть перенесен из Катара в другую страну.
"Катар и ФИФА по-прежнему готовятся к проведению чемпионата мира в 2022 году. К концу этого года у нас будет готово четыре стадиона, все объекты будут готовы к концу следующего года. Все в силе", — сообщили ТАСС в оргкомитете.
"Катар и ФИФА по-прежнему готовятся к проведению чемпионата мира в 2022 году. К концу этого года у нас будет готово четыре стадиона, все объекты будут готовы к концу следующего года. Все в силе", — сообщили ТАСС в оргкомитете.