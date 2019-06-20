Карраско подвергся публичной критике со стороны партнёра по "Далянь Ифан"

Вратарь "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь в социальной сети раскритиковал своего партнёра по команде полузащитника Янника Феррейру Карраско."Ты звезда и хорошо играешь, но ты не можешь побеждать в одиночку. Когда мы играли с "Шанхай Гринлэнд Шеньхуа", ты умышленно получил четвёртую жёлтую карточку и получил дисквалификацию, чтобы пропустить матч с "Шанхай СИПГ" и досрочно вернуться в Европу.Когда мы играли с "Хэбэй Чайна Форчун", ты сказал клубу, что твой самолёт задержался. Если ты вернулся днём ранее, как ты мог опоздать? Теперь ты вернулся, но даже не двигаешься на тренировках. Во время тренировочных матчей ты просто стоишь на поле, не атакуешь и не обороняешься.Атмосфера в команде на тренировках разрушена. Для профессионального футболиста занятия и матчи важны, как жизнь. Неважно, насколько тот или иной человек важен, он не должен стоять выше команды. Я надеюсь, мы сможем попрощаться с тобой так же, как приветствовали тебя после перехода!" — цитирует голкипера Mirror.