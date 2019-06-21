Соперником "Барселоны" в матче за Кубок Гампера станет "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" примет участие в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщает пресс-служба английского клуба.

Вторым участником встречи традиционно станет "Барселона". Матч состоится 4 августа на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется "Барселоной". Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента "Барселоны" Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента-основателя "Барселоны" Жоана Гампера.

"Чемпионат.сом"
Теги: Барселона Арсенал
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