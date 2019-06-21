Президент ФИФА требует от Ирана разрешить ходить женщинам на футбол
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино послал требование в Федерацию футбола Ирана разрешить женщинам посещать отборочные матчи сборной к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года, сообщает ТАСС.
Об этом глава ФИФА написал в письме к Федерации футбола Ирана, которое оказалось в распоряжении AP.
"К моему огорчению, Иран не выполнил обещание президента страны Хасана Роухани разрешить женщинам посещать футбольные матчи.
В связи с этим прошу принять меры Федерацию футбола Ирана и государственных чиновников не позднее 15 июля и позволить всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории страны покупать билеты и посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года, которая начнется осенью 2019 года", — написал Инфантино.
Инфантино подвергли критике за посещение матча между иранскими командами "Эстеглялем" и "Персеполисом" в марте 2018 года, на который женщинам вход на стадион закрыт. Во время ответного матча финала азиатской Лиги Чемпионов между иранским "Персеполисом" и японским клубом "Касима" Антлерс Инфантино также присутствовал на трибуне, только уже на стадионе за игрой наблюдали тысячи иранских женщин.
Он отметил, что стал свидетелем настоящего прогресса, но дальнейших шагов не последовало.
"Газета.ру"
Об этом глава ФИФА написал в письме к Федерации футбола Ирана, которое оказалось в распоряжении AP.
"К моему огорчению, Иран не выполнил обещание президента страны Хасана Роухани разрешить женщинам посещать футбольные матчи.
В связи с этим прошу принять меры Федерацию футбола Ирана и государственных чиновников не позднее 15 июля и позволить всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории страны покупать билеты и посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года, которая начнется осенью 2019 года", — написал Инфантино.
Инфантино подвергли критике за посещение матча между иранскими командами "Эстеглялем" и "Персеполисом" в марте 2018 года, на который женщинам вход на стадион закрыт. Во время ответного матча финала азиатской Лиги Чемпионов между иранским "Персеполисом" и японским клубом "Касима" Антлерс Инфантино также присутствовал на трибуне, только уже на стадионе за игрой наблюдали тысячи иранских женщин.
Он отметил, что стал свидетелем настоящего прогресса, но дальнейших шагов не последовало.
"Газета.ру"