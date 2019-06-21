Агент Буффона: Джанлуиджи нравится "Порту", но он примет решение в течение десяти дней

Агент итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина подтвердил, что его клиенту интересен вариант с переходом в "Порту".

"Мы знаем об интересе "Порту", но ничего более. Буффон хочет поиграть еще год, а "Порту" ему нравится. Но у него четверо детей, и он думает о переезде всей семьи с ним. "Порту" – отличный клуб, один из самых известных в Европе, имеет огромную историю. Буффон примет решение в течение десяти дней", - цитирует Мартина RTP.

"СЭ"
Теги: Буффон Порту
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