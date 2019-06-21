Украинский футболист, отказавшийся играть в России, пойдёт в Верховную раду

Защитник "Карпат" и сборной Украины Артём Федецкий, который ранее не стал переходить в один из российских клубов, будет баллотироваться в Верховную раду, передает телеграм-канал "Тысячный".

Футболист будет баллотироваться в парламент Украины по 118-му мажоритарному избирательному округу, который находится во Львовской области. Федецкий будет представлять партию президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа".
Сегодня, 08:49
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