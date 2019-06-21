Алексис Санчес играл против Эквадора с травмой лодыжки

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес играл в матче Кубка Америки с Эквадором с травмой лодыжки, которую он получил в первом тайме. На 51-й минуте Санчес забил победный гол своей команды.

"В первом тайме была небольшая травма лодыжки. Но готов на всё для своей сборной. У меня всегда было достаточно энтузиазма, чтобы играть в футбол, но в Англии мне давали очень мало игрового времени. Сейчас я получаю удовольствие", - цитирует Санчеса Reuters.
Теги: Санчес Сборная Чили Сборная Эквадора
Сегодня, 10:11
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