Алексис Санчес играл против Эквадора с травмой лодыжки

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес играл в матче Кубка Америки с Эквадором с травмой лодыжки, которую он получил в первом тайме. На 51-й минуте Санчес забил победный гол своей команды."В первом тайме была небольшая травма лодыжки. Но готов на всё для своей сборной. У меня всегда было достаточно энтузиазма, чтобы играть в футбол, но в Англии мне давали очень мало игрового времени. Сейчас я получаю удовольствие", - цитирует Санчеса Reuters.