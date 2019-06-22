Карраско не согласен с отстранением от работы с командой

Полузащитник китайского клуба "Далянь Ифан" Янник Карраско не согласен со своим отстранением от работы. Бельгийца наказали за то, что он опоздал с возвращением из Европы и пропустил матч команды, а также непрофессионально относится к тренировкам."Отношение ко мне некоторых руководителей клуба и партнеров по команде мне непонятно, учитывая мою приверженность клубу и результативность. Команда нуждается во мне, а я хочу помочь команде. Эта проблема должна быть решена", – написал в своем Твиттере Карраско.