Карраско не согласен с отстранением от работы с командой

Полузащитник китайского клуба "Далянь Ифан" Янник Карраско не согласен со своим отстранением от работы. Бельгийца наказали за то, что он опоздал с возвращением из Европы и пропустил матч команды, а также непрофессионально относится к тренировкам.

"Отношение ко мне некоторых руководителей клуба и партнеров по команде мне непонятно, учитывая мою приверженность клубу и результативность. Команда нуждается во мне, а я хочу помочь команде. Эта проблема должна быть решена", – написал в своем Твиттере Карраско.

"СЭ"
Теги: Карраско
Сегодня, 13:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама