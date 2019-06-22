Кафу станет послом чемпионата мира-2022

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу выбран послом чемпионата мира-2022. Об этом сообщает сайт организаторов турнира.Церемония посвящения в послы прошла в Сан-Паулу - родном городе бразильца. На ней присутствовали также Хави и Самюэль Это'о."Для меня честь и привилегия стать частью команды, которая обеспечит проведение чемпионата мира в Катаре. Чемпионат мира сыграл ведущую роль в моей жизни, можно даже сказать, что с самого рождения. Как многие знают, я родился во время знаменитого матча Бразилия - Англия на чемпионате мира 1970 года. Можно сказать, что это определило мою судьбу - вся моя жизнь связана со спортом", - сказал Кафу.49-летний Кафу вместе со сборной Бразилии дважды выиграл чемпионат мира и один раз занял второе место. Чемпионат мира-2022 должен пройти в Катаре. Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен в другую страну.