Посол Великобритании: футбол объединяет наши страны
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу высказался о товарищеской игре между "Торпедо" и "Шеффилдом", сообщает
Матч проходит сейчас в Москве на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова.
"Это имеет огромное значение для российского народа и нации. В этот день в 1941 году СССР присоединился к войне против фашистов. Эти страницы нашей общей истории объединяют нас. Сегодня мы вместе помним подвиг наших людей.
В этом году памятная дата совпала с визитом в Москву старейшего футбольного клуба в мире. В прошлом году во время чемпионата мира россияне тепло приняли болельщиков со всего мира. Сегодня мы увидим красивую иг"Чемпионат.сом".у. Футбол объединяет нас", - сказал Бристоу.
Матч проходит сейчас в Москве на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова.
"Это имеет огромное значение для российского народа и нации. В этот день в 1941 году СССР присоединился к войне против фашистов. Эти страницы нашей общей истории объединяют нас. Сегодня мы вместе помним подвиг наших людей.
В этом году памятная дата совпала с визитом в Москву старейшего футбольного клуба в мире. В прошлом году во время чемпионата мира россияне тепло приняли болельщиков со всего мира. Сегодня мы увидим красивую иг"Чемпионат.сом".у. Футбол объединяет нас", - сказал Бристоу.