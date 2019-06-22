Посол Великобритании: футбол объединяет наши страны

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу высказался о товарищеской игре между "Торпедо" и "Шеффилдом", сообщает

Матч проходит сейчас в Москве на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова.

"Это имеет огромное значение для российского народа и нации. В этот день в 1941 году СССР присоединился к войне против фашистов. Эти страницы нашей общей истории объединяют нас. Сегодня мы вместе помним подвиг наших людей.

В этом году памятная дата совпала с визитом в Москву старейшего футбольного клуба в мире. В прошлом году во время чемпионата мира россияне тепло приняли болельщиков со всего мира. Сегодня мы увидим красивую иг"Чемпионат.сом".у. Футбол объединяет нас", - сказал Бристоу.
Вчера, 23:16
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