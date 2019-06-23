Впервые в истории Кубка Америки желтую карточку получил тренер

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки в группе В сборная Аргентины обыграла национальную команду Катара со счётом 2:0 на стадионе "Арена ду Гремио".

Во втором тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян Гонсалес показал жёлтую карточку главному тренеру аргентинской сборной Лионелю Скалони. Он стал первым тренером в истории Кубка Америки, которому было вынесено предупреждение.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 09:52
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