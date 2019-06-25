Лионель Месси подверг критике состояние полей на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над командой Катара (2:0) в заключительном туре группового турнира Кубка Америки остался недоволен состоянием полей.

"Все поля, на которых мы играли, были плохого качества. Мяч подпрыгивает, и приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы его обработать. Так сложно играть", – цитирует Месси Marca.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 13:40
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