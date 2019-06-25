Луис Суарес просил пенальти после попадания мяча в руку вратаря в штрафной

Here's Luis Su?rez appealing for a handball, and penalty because Chile's GK handled it in the box: pic.twitter.com/AWOA9o7ssz — Adam Brandon (@AdamBrandon84) June 24, 2019

Забавный эпизод произошел во время матча группового этапа Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая.Уругвайский нападающий Луис Суарес, оказавшись в штрафной соперника, пытался сделать пас, но голкипер чилийцев Габриэль Ариас вышел из ворот и сумел помешать форварду "Барселоны": мяч попал вратарю в руку и оказался за линией поля. В этот момент Суарес продемонстрировал жест, которым футболисты обычно показывают судьям игру рукой.Возможно, нападающий на эмоциях перепутал вратаря с полевым игроком. Суарес затем сразу же схватился за голову, скорее всего, сожалея по поводу упущенного голевого момента. Сам матч, напомним, завершился победой уругвайцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 82-й минуте забил Эдинсон Кавани.