Луис Суарес просил пенальти после попадания мяча в руку вратаря в штрафной

Забавный эпизод произошел во время матча группового этапа Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая.

Уругвайский нападающий Луис Суарес, оказавшись в штрафной соперника, пытался сделать пас, но голкипер чилийцев Габриэль Ариас вышел из ворот и сумел помешать форварду "Барселоны": мяч попал вратарю в руку и оказался за линией поля. В этот момент Суарес продемонстрировал жест, которым футболисты обычно показывают судьям игру рукой.

Возможно, нападающий на эмоциях перепутал вратаря с полевым игроком. Суарес затем сразу же схватился за голову, скорее всего, сожалея по поводу упущенного голевого момента. Сам матч, напомним, завершился победой уругвайцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 82-й минуте забил Эдинсон Кавани.



Sport24.ru
Теги: Суарес
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