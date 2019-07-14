Каха Каладзе обвинил Путина во лжи

Бывший футболист киевского "Динамо" и "Милана", а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал слова президента России Владимира Путина об историческом аспекте конфликта Грузии и Абхазии.
"Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию. Мы очень хорошо знаем и нашу историю, и хорошо знаем все исторические факты, которые происходили на протяжении веков. Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно. Разумеется, на это с нашей стороны должны последовать не только заявления, а заявления и действия", — цитирует Каладзе Грузия Online.