Турецкий "Менеменспор" опроверг информацию, что по ошибке подписал не того футболиста

Турецкий "Менеменспор" прокомментировал информацию, что по клуб по ошибке приобрел не того футболиста, которого первоначально планировал.

Ранее утверждалось, что "Менеменспор" подписал гамбийского нападающего Алфы Джаллоу, которого перепутал с его соотечественником и однофамильцем Ламиной Джаллоу из итальянской "Салернитаны".

"8 июля мы подписали контракт с Алфой Джаллоу. Контракт с ним был расторгнут по итогам медицинского обследования. Информация о том, что первоначально планировалось приобрести Ламину Джаллоу, не соответствует действительности. Некоторый СМИ такими публикациями хотят навредить клубу", — говорится в заявлении "Менеменспора" в инстаграме.

sport24
Опубликовал: , Rusfootball.info
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