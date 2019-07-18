Златан о МЛС: здесь я похож на "Феррари" среди "Фиатов"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в интервью ESPN поделился мнением об уровне игроков в МЛС."MЛС – это не европейский уровень, если честно. Раньше я играл с игроками либо на своем уровне, либо близком к нему. Это облегчает взаимопонимание.Здесь я похож на "Феррари" среди "Фиатов". Может случиться так, что "Феррари" станет "Фиатом" или "Фиат" может стать "Феррари". У меня была такая же проблема в сборной Швеции, но различие было не так велико.Тогда я сказал: "Я не принимаю это. Я не принимаю, что мне могут не отдать пас или сделают его слишком поздно. Я хочу, чтобы игроки поднялись до моего уровня". Игра здесь [в Америке] могла бы быть намного быстрее", – сказал Ибрагимович.