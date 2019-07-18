Аргентинский вингер Сальвио перешел из "Бенфики" в "Боку Хуниорс"

Аргентинский вингер Эдуардо Сальвио вернулся на родину. "Бока Хуниорс" объявила о переходе 29-летнего полузащитника из португальской "Бенфики".Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера составила 7 млн евро, а контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года.Сальвио покинул Аргентину в 2010 году, когда перешел из "Лануса" в "Атлетико". В "Бенфике" хавбек оказался в том же году. В составе португальской команды Сальвио провел 266 матчей, забил 62 мяча и сделал 54 голевых передачи. Вместе с "орлами" выиграл 14 трофеев. За сборную Аргентины провел 13 матчей, участвовал в чемпионате мира — 2018 в России.