"Аякс" согласовал трансфер Эдсона Альвареса

"Аякс" объявил о достижении договоренности с мексиканской "Америкой" о переходе защитника Эдсона Альвареса.

Как сообщает официальный сайт футбольного клуба "Аякс", осталось согласовать некоторые финальные детали, футболисту предстоит медосмотр.

Альварес заключит с "Аяксом" контракт до 30 июня 2024 года. Сообщалось, что трансфер обойдется в 17 млн долларов.

В минувшем сезоне на счету футболиста 46 матчей, 3 гола и ассист. Альварес также провел 28 матчей и забил 1 гол за сборную Мексики.

sports.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Аякс
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