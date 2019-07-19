"Аякс" согласовал трансфер Эдсона Альвареса

"Аякс" объявил о достижении договоренности с мексиканской "Америкой" о переходе защитника Эдсона Альвареса.Как сообщает официальный сайт футбольного клуба "Аякс", осталось согласовать некоторые финальные детали, футболисту предстоит медосмотр.Альварес заключит с "Аяксом" контракт до 30 июня 2024 года. Сообщалось, что трансфер обойдется в 17 млн долларов.В минувшем сезоне на счету футболиста 46 матчей, 3 гола и ассист. Альварес также провел 28 матчей и забил 1 гол за сборную Мексики.