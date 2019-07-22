"Реал" занял третье место в списке 50 самых дорогих спортивных клубов мира. Об этом сообщает журнал Forbes. "Барселона" расположилась на четвертой строчке, а первым стал клуб по американскому футболу – "Даллас Ковбойз".
В рейтинг вошли 7 футбольных клубов, 6 команд из НБА, 29 – из НФЛ и 8 – из MLB. Победитель Лиги чемпионов сезона-2018/19 "Ливерпуль" (оценочная стоимость - 2,18 миллиардов) расположился на 45-й строчке. "Лейкерс" занял восьмое место – 3,7 миллиарда.
Список выглядит следующим образом:
1. "Даллас Ковбойз" (НФЛ, оценочная стоимость – 5 миллиардов долларов)
2. "Нью-Йорк Янкиз" (MLB, 4,6)
3. "Реал" (4,24)
4. "Барселона" (4,02)
5. "Нью-Йорк Никз" (НБА, 4)
6. "Манчестер Юнайтед" (3,81)
7. "Нью-Ингленд" (НФЛ, 3,8)
8. "Лейкерс" (НБА, 3,7)
9. "Голден Стэйт" (НБА, 3,5)
10. "Нью-Йорк Джайентз" (НФЛ, 3,3)
10. "Доджерз" (МЛБ, 3,3)
...
17. "Бавария" (3,02)
...
25. "Манчестер Сити" (2,69)
...
32. "Челси" (2,58)
...
45. "Ливерпуль" (2,18)
"СЭ"
Мадридский "Реал" занял третье место в списке 50 самых дорогих клубов мира
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