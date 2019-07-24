Президент федерации футбола Аргентины был исключен из совета КОНМЕБОЛ

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа исключен из совета Конфедерации футбола Южной Америки из-за критики, которую он себе позволил по ходу Копа Америки в этом году, сообщает TSN.



В открытом письме Клаудио Тапиа раскритиковал руководство федерации и заявил, что сборная Аргентины пострадала на турнире из-за плохих полей и работы судей.



Кроме того, Тапиа обвинял одного из арбитров Родди Самбрано в предвзятости.



КОНМЕБОЛ назначит дату выборов нового представителя от Аргентины в этом совете.