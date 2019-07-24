Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 1500 долларов

Стало известно наказание для форварда сборной Аргентины Лионеля Месси за удаление в матче Копа Америка за третье место. Нападающий был удалён за стычку с хавбеком сборной Чили Гари Меделем.



Месси пропустит одну игру и заплатит полторы тысячи евро в качестве штрафа.



Насчёт дополнительной дисквалификации за обвинения федерации южноамериканского футбола в коррупции пока не сообщалось. КОНМЕБОЛ вынесет решение позднее.