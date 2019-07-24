Три фаната "Саутгемптона" оштрафованы за насмешки над гибелью Салы

Три фаната «Саутгемптона» были оштрафованы за насмешки над гибелью аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы 21 января, передает «Би-би-си».Отмечается, что одному из наказанных болельщиков также запрещено посещать футбольные матчи в течение четырех лет.Инцидент произошел перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Саутгемптоном» и «Кардифф Сити». После объявления минуты молчания в память о погибшем спортсмене три фаната совершили «жесты оскорбления».