Ван дер Варт: даже не знаю, кто это такие, которых сейчас клубы покупают за 30 млн евро

Бывший полузащитник сборной Голландии и "Тоттенхэма" Рафаэль ван дер Варт выразил удивление нынешним ценникам на трансферном рынке."Суммы трансферов очень высокие. Когда я перешел из "Аякса" в "Гамбург" за пять миллионов евро, то все знали, кто я такой. Но сейчас я даже не знаю игроков, которые уезжают в тот же "Уотфорд" за 30 миллионов евро.Профессионалы зарабатывают столько денег, что играют только ради них. У меня было выгодное предложение из Китая. Но что мне делать в Китае? Это было бы плохо для меня", — приводит слова ван дер Варта Die Welt.