Бывший игрок ЦСКА Абель Эрнандес продолжит карьеру в "Аль-Ахли"

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес продолжит карьеру в катарском клубе "Аль-Ахли". Условия контракта не уточняются. В ближайшее время форвард должен присоединиться к своей новой команде, которая проводит сбор в Голландии.

Абель Эрнандес Фото: Sportbox.ru