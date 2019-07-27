28-летний Эрнандес перешёл в московский ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/19 уругвайский нападающий сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча. Эрнандес известен по выступлениям за уругвайские клубы "Сентрал Эспаньол" и "Пеньяроль", а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.
Чемпионат.com
Бывший игрок ЦСКА Абель Эрнандес продолжит карьеру в "Аль-Ахли"
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес продолжит карьеру в катарском клубе "Аль-Ахли". Условия контракта не уточняются. В ближайшее время форвард должен присоединиться к своей новой команде, которая проводит сбор в Голландии.
Абель Эрнандес Фото: Sportbox.ru
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