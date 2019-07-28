Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар рассказал, что хотел переехать в Россию, когда возник вариант с "Зенитом", но при этом он не смог назвать причину, почему сорвался трансфер.
"Правда ли, что Хацкевич не отпустил меня в "Зенит" зимой? Не знаю. Спросите лучше у тренера.
У нас был разговор. Можно сказать, что я был близок к переходу в "Зенит", но этого не случилось. Причина мне неизвестна — Хацкевич или кто-то другой. Я просто ждал, как разрешится ситуация. Это было непростое время для меня.
Переезд в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я бы хотел туда перейти, если бы мог. Это было бы хорошо для всех. "Динамо" получило бы хорошую компенсацию", - цитирует Кадара Tribuna.com.
Игрок киевского "Динамо" Кадар: переезд в РПЛ был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд
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