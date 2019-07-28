Фанат "Боки Хуниорс" назвал телёнка в честь Де Росси

Naci? un ternero en la Exposici?n Rural 2019 y lo nombraron De Rossi, en alusi?n al jugador de Boca https://t.co/XMFcjQ1YTX — Clarin Rural (@clarinrural) July 29, 2019

Один из болельщиков "Боки Хуниорс" назвал телёнка в честь новобранца команды — экс-полузащитника "Ромы" Даниэле Де Росси, сообщает Clarin.Фермер Эктор Марио Эйхарабиде рассказал аргентинскому изданию, что телёнок получил такое имя благодаря его сыну Франсиско — страстному болельщику "Боки Хуниорс".По сведениям источника, телёнок примет участие в сельской выставке 2019 года, которая пройдёт 1 августа в Палермо — районе Буэнос-Айреса. Его мать по кличке Белоснежка заняла третье место среди коров на аналогичном мероприятии в 2017 году.