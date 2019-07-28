Фанат "Боки Хуниорс" назвал телёнка в честь Де Росси

Один из болельщиков "Боки Хуниорс" назвал телёнка в честь новобранца команды — экс-полузащитника "Ромы" Даниэле Де Росси, сообщает Clarin.

Фермер Эктор Марио Эйхарабиде рассказал аргентинскому изданию, что телёнок получил такое имя благодаря его сыну Франсиско — страстному болельщику "Боки Хуниорс".

По сведениям источника, телёнок примет участие в сельской выставке 2019 года, которая пройдёт 1 августа в Палермо — районе Буэнос-Айреса. Его мать по кличке Белоснежка заняла третье место среди коров на аналогичном мероприятии в 2017 году.



"Чемпионат.сом"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Де Росси
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