Патрис Эвра завершил карьеру в 38 лет

Защитник сборной Франции Патрис Эвра решил завершить карьеру. Об этом сообщает tribalfootball.com.Как информирует источник, футболист намерен получить лицензию, чтобы заняться тренерской деятельностью."Моя карьера как игрок завершена. Официально. Я начал проходить обучение в УЕФА на получение тренерской лицензии категории B еще в 2013 году. Теперь же мне хочется перейти на категорию A. Скорее всего, через полгода я смогу возглавить команду", — заявил Эвра.